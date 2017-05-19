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بالصور.. أمن القاهرة يسترد 35 ألف متر بالخليفة

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مصراوي Masrawy

زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (1)زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (1)

زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (2)زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (2)

زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (3)زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (3)

زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (4)زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (4)

زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (5)زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (5)

زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (6)زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (6)

زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (7)زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (7)

زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (8)زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (8)

زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (9)زالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة (9)

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها في تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

ونجحت حملة الازالة التي أشرف عليها اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في تنفيذ قراري إزالة بطريق الأوتوستراد بجانب مجمع 8 جراجات بدائرة قسم شرطة الخليفة على مساحة 35 ألف متر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وفي إطار الجهود المبذولة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة بهدف تحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق لتحقيق منافع خاصة، وتحقيقًا لسيادة القانون وفرضًا لهيبة الدولة.

 

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