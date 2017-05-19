«واكل مال إخواته Vs بتاع أدوية».. تفاصيل خناقة عبد الغني وكردي

التحرير

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تنشر"التحرير" تفاصيل خناقة مجدي عبد الغني وكرم كردي، عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال وجودهما في البحرين؛ لحضور كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بدأت الأزمة، في أثناء تناول الوفد المصري العشاء، حيث قال عبد الغني لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة: "إنت إزاى عايز تطور الكرة في مصر وإنت جايب معانا واحد بتاع أدوية وواحد من الحامول؟".

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فرد عليه كردى: "صح يا مجدى المفروض يجيب ناس واكلة مال إخواتها وبتاكل حرام"، وتبادل الثنائي السباب وكادت الأمور تصل للاشتباك بالأيدي.

وبعد العودة، تجددت الأزمة في الاتحاد وكادا يشتبكان، لكن بعض الموظفين تدخلوا، وحجزا كل واحد منهما في غرفة منفصلة.