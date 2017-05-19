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ترامب: مستعد لجولتي الخارجية وسأدافع عن مصالح أمريكا

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ترامب: مستعد لجولتي الخارجية وسأدافع عن مصالح أمريكا ترامب: مستعد لجولتي الخارجية وسأدافع عن مصالح أمريكا

مصراوي Masrawy

القاهرة - (مصراوي):
قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه مستعد لجولته الخارجية الأولى، والتي من المقرر أن تبدأ غدا بزيارته المملكة العربية .

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر : "مستعد لجولتي الأجنبية الكبيرة، وسأدافع عن مصالح أمريكا بقوة، فهذا ما أحب القيام به."
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية، ثم إسرائيل، ثم يتوجه إلى الفاتيكان.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن اتفاق تسليح مع قادة السعودية، وعقد لقاء مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وإجراء محادثات مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي وإلقاء كلمة أمام أكثر من 50 من رجال الدين داعيا إياهم إلى مكافحة التطرف.

وفي إسرائيل، من المقرر أن يجري ترامب محادثات مع الرئيس رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثم التوجه إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وسيكون ترامب أول رئيس أمريكي يزور حائط البراق. ومن المقرر أيضا أن يلقي كلمة في متحف إسرائيل.

وسيلتقي ترامب البابا فرنسيس الأول في الفاتيكان، وسيجتمع أيضا مع القادة الإيطاليين قبل التوجه جوا إلى بروكسل لحضور اجتماع لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ثم إلى صقلية لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

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مصراوي Masrawy

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