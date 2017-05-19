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بعد وقف التحقيق معه .. مؤسس ويكليليكس: لا أسامح ولن أنسى

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بعد وقف التحقيق معه .. مؤسس ويكليليكس: لا أسامح ولن أنسى بعد وقف التحقيق معه .. مؤسس ويكليليكس: لا أسامح ولن أنسى

مصراوي Masrawy

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

لندن -(د ب أ):
قال جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إنه لن " يسامح أو ينسى" حقيقة أنه تم احتجازه لسبع سنوات دون توجيه اتهامات إليه، بعدما قال ممثلو الإدعاء في السويد انهم أسقطوا تهمة الاغتصاب ضده .
وقال أسانج الذي لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في 2012 في تغريدة "لقد احتجزت لسبع سنوات دون تهمةk بينما كبر أطفالي، وتعرض اسمي للتشويه ".
وأضاف: " لا أسامح أو أنسى ".
وكانت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة قد قضت العام الماضي بأن أسانج قد احتجز تعسفيا منذ 2010، ولكن الحكومتين البريطانية والسويدية رفضتا تقرير الأمم المتحدة وأصرتا على أن أسانج دخل وبقي في السفارة طواعية.

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