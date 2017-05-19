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تشيلسي يسعى لتجديد عقد هازارد

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تشيلسي يسعى لتجديد عقد هازارد تشيلسي يسعى لتجديد عقد هازارد

التحرير

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يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى تجديد عقد البلجيكي إيدن هازارد، وذلك من أجل إقناعه بعدم النظر إلى العروض المقدمة إليه من عدة أندية أبرزها ريال مدريد.

كما أشارت صحيفة "لندن إيفينينج" الإنجليزية في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن مسئولي تشيلسي على يقين من بقاء هازارد مع الفريق في الفترة المقبلة، ولكنهم بدأوا مرحلة جديدة من المفاوضات معه من أجل البقاء.

ويمتد حتى عام 2020، ولكن النادي اللندني يرغب في تجديد عقده براتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف يورو، وهو ما يجعله الأغلى بجانب نجم مانشستر يونايتد واين روني.

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كانت التقارير الصحفية، أكدت -في الأيام السابقة- أن نادي تشيلسي اقترب من تجديد عقد الحارس البلجيكي تيبوت كورتوا، وذلك بعد حصول الفريق على الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير ربطت الثنائي البلجيكي بنادي ريـال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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التحرير

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