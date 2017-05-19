الاتحاد الألماني يعلن «أول حكمة» في البوندسليجا

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أعلن الاتحاد الألماني، اليوم الجمعة، قيادة الحكمة بيبيانا شتاينهاوس لمباريات في الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا"، بعد تقديمه لائحة حكام الموسم المقبل.

وستكون "بيبيانا" أول امرأة تحكم في الدوري الألماني، وسبق للشرطية المتحدرة من هانوفر والبالغة من العمر 38 عاما، قيادة مباريات في دوري الدرجة الثانية، وعينت حكما رابعا في مباريات الدرجة الأولى.

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وقالت شتينهاوس، على الموقع الإلكتروني للاتحاد: "لقد حققت حلمي، أنا سعيدة بذلك، من جهة هذا تقدير لعملي الشاق الذي أوصلني إلى هنا، ويشكل حافزا كبيرا لمواصلة هذا العمل".

وقادت شتينهاوس مباريات عدة في البطولات الكبرى النسائية، بينها نهائي كأس العالم 2011 التي استضافتها ألمانيا بين اليابان والولايات المتحدة، والتي أحرزتها اليابان، والمباراة النهائية بين المنتخبين في نهائي مسابقة كرة القدم في دورة لندن الأولمبية 2012، والتي أحرزت ميداليتها الذهبية الولايات المتحدة.