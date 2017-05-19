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بالصور.. الميلان يكشف عن قميصه للموسم الجديد

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بالصور.. الميلان يكشف عن قميصه للموسم الجديد بالصور.. الميلان يكشف عن قميصه للموسم الجديد

التحرير

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كشف نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، عن قميصه الجديد، الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2017/2018.

وسيواجه ميلان، بولونيا، الأحد المقبل، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على ملعبه "سان سيرو"، مرتديًا القميص الجديد، كجزء من الدعاية لزيادة نسبة المبيعات، خلال الصيف المقبل.

ويعد هذا الأمر، متبعًا من بعض الشركات، التي ترعى الأندية الرياضية حول العالم.

واعتبرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن القميص، يُعبِّرُ عن عادات ميلان التاريخية في ملابسه، وبخاصة أنه يشبه كثيرًا قمصان الفريق، في مطلع الألفية الحالية.

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جدير بالذكر أن ميلان، تم بيعه رسميًا، منتصف الشهر الماضي إلى عدد من المستثمرين الصينيين، لتنتهي حقبة سيلفيو بيرلوسكوني، والتي امتدت نحو 31 عامًا.

قميص الميلان 1

قميص الميلان 2

مونتوليفو

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التحرير

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