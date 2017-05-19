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جوارديولا: تتبقى لنا 95 دقيقة للقتال والحسم في «البريميرليج»

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جوارديولا: تتبقى لنا 95 دقيقة للقتال والحسم في «البريميرليج» جوارديولا: تتبقى لنا 95 دقيقة للقتال والحسم في «البريميرليج»

التحرير

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أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أهمية مباراة الأحد القادم، أمام واتفورد، المقامة على ملعب فيكارج رود، ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي: "مباراة واتفورد حاسمة، إنها في أيدينا علينا أن نذهب إلى هناك وأن نفوز، لقد كان موسما جيدا لواتفورد، فهم في منطقة آمنة ويجب أن نكون حذرين".

وأضاف بيب جوارديولا: "لقد مررنا بفترة جيدة مؤخرا، لقد فزنا بثلاث مباريات على التوالي - ولكن لا يزال لدينا 95 - 96 دقيقة للقتال.. أضعنا الكثير من النقاط على ملعبنا، وعلينا أن نتحسن الموسم المقبل، وعلينا أن نعمل بجدية أكبر".

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وتابع المدير الفني لفريق مانشستر سيتي: "ضد ويست بروميتش ألبيون (الجولة الماضية)، خلقنا الكثير من الفرص، هذه هي الطريقة التي يجب أن نلعبها".

جدير بالذكر أن الجولة الثامنة والثلاثين، ستشهد منافسة شرسة بين الثلاثي مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال لحجز اثنين منها المركزين الثالث والرابع في جدول الترتيب، لخطف بطاقتي المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وياتي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا في المركز الثالث برصيد (75) نقطة، بينما يأتي ليفربول رابعًا بقيادة مديره الفني الألماني يورجان كلوب برصيد (73) نقطة، في المقابل يأتي أرسنال خامسا برصيد (72) نقطة بقيادة الفرنسي أرسين فينجر.

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التحرير

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