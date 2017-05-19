إطلاق «بوابة الأزهر» على «أندرويد»

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أعلنت مشيخة الأزهر، إطلاق تطبيق بوابة الأزهر الجديد للهواتف المحمولة على منصة أندرويد.

وأضافت المشيخة، في بيان، أن التطبيق يتضمن العديد من المزايا والإمكانيات، وذلك في إطار الإستراتيجية الجديدة للأزهر الشريف، التي تسعى إلى توظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال مع المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم.

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وأشارت إلى أن التطبيق يقدم أحدث أخبار الأزهر وشيخه، إضافة إلى كافة القطاعات بالأزهر، مع وجود أقسام خاصة تحتوي على مقالات دعوية، لنخبة من كبار العلماء والمفكرين، وخدمة خاصة يقدمها مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف.

ويوفر هذا التطبيق، الذي يمكن تشغيله على مختلف الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، إمكانية الاطلاع والاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها قطاعات الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الحصول على نتائج الامتحانات والتعرف على أحدث الخدمات التي يعلن عنها الأزهر الشريف.