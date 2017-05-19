فيديو| متصل: «زوجتي تضربني وترفض معاشرتي».. وداعية: «فقدت رجولتك»

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قال متصل ببرنامج «فتاوى»، عبر فضائية «الحياة 2»، يُدعى «خالد»، إنه متزوج منذ 3 أعوام من سيدة سبق لها الزواج، إلا أنها تضربه وتعنفه باستمرار وترفض معاشرته، رغم أنه دائمًا ما يذكرها بالطيبات من النساء، ورغم إنفاقه عليها ما يزيد عن 40 ألف جنيهًا في عملية حقن مجهري، إلا أنها أخذت طفله إلى بيت أبيها وتمنعه من رؤيته.

الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، رد عليه قائلًا: «قلبي معك، ولكن لماذا انتظرت حتى أوصلتها معاك إلى هذا الطريق والشذوذ؟ وعلى حد قولك فأنت فعلت معاها خيرًا، ولكن كان لابد أن تتخذ منها موقفًا، مسألة إهانة الزوجة لزوجها مأساة حقيقية غير مقبولة، وخارجة عن إطار الإنسانية، أين الرجولة؟ حينما تضرب زوجة زوجها فسكوته ليس ضعفًا، ولكن فقدان للإنسانية، وفقدان للرجولة».

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أضاف الروبي مخاطبًا الزوجة: «أين حقوق الزوج والأدب والمودة والرحمة والاحترام المتبادل؟ ما تفعلينه ليس في الشرع ولا الدين، ده شغل بيئة وشغل حواري، اتقي الله في نفسك»، مستكملًا: «حافظ على رجولتك، وأعطها فرصة أخيرة، فأن استقامت فأكمل معاها، وإن لم تستقم فكيف يستقيم الظّل والعود أعوج؟».