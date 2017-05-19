أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب -
بالصور || صرخات الأهالي واستغاثاتهم تتصاعد من ساحر القرية الذي يسخر الجن لحرق منازلهم وربط المتزوجين ومطالبته لهم براتب شهري -
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| متصل: «زوجتي تضربني وترفض معاشرتي».. وداعية: «فقدت رجولتك»

Google+ Print
فيديو| متصل: «زوجتي تضربني وترفض معاشرتي».. وداعية: «فقدت رجولتك» فيديو| متصل: «زوجتي تضربني وترفض معاشرتي».. وداعية: «فقدت رجولتك»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال متصل ببرنامج «فتاوى»، عبر فضائية «الحياة 2»، يُدعى «خالد»، إنه متزوج منذ 3 أعوام من سيدة سبق لها الزواج، إلا أنها تضربه وتعنفه باستمرار وترفض معاشرته، رغم أنه دائمًا ما يذكرها بالطيبات من النساء، ورغم إنفاقه عليها ما يزيد عن 40 ألف جنيهًا في عملية حقن مجهري، إلا أنها أخذت طفله إلى بيت أبيها وتمنعه من رؤيته.

الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، رد عليه قائلًا: «قلبي معك، ولكن لماذا انتظرت حتى أوصلتها معاك إلى هذا الطريق والشذوذ؟ وعلى حد قولك فأنت فعلت معاها خيرًا، ولكن كان لابد أن تتخذ منها موقفًا، مسألة إهانة الزوجة لزوجها مأساة حقيقية غير مقبولة، وخارجة عن إطار الإنسانية، أين الرجولة؟ حينما تضرب زوجة زوجها فسكوته ليس ضعفًا، ولكن فقدان للإنسانية، وفقدان للرجولة».

شاهد أيضا

أضاف الروبي مخاطبًا الزوجة: «أين حقوق الزوج والأدب والمودة والرحمة والاحترام المتبادل؟ ما تفعلينه ليس في الشرع ولا الدين، ده شغل بيئة وشغل حواري، اتقي الله في نفسك»، مستكملًا: «حافظ على رجولتك، وأعطها فرصة أخيرة، فأن استقامت فأكمل معاها، وإن لم تستقم فكيف يستقيم الظّل والعود أعوج؟».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة ينهمر في البكاء بسبب علاج مرضى فيرس "سي"

بالفيديو || أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة ينهمر في البكاء بسبب علاج مرضى فيرس "سي"

فيديو| متصل: «زوجتي تضربني وترفض معاشرتي».. وداعية: «فقدت رجولتك»

فيديو| متصل: «زوجتي تضربني وترفض معاشرتي».. وداعية: «فقدت رجولتك»

بالفيديو- غرفة عمليات تتحول إلى ساحة قتال بين طبيب وممرضة

بالفيديو- غرفة عمليات تتحول إلى ساحة قتال بين طبيب وممرضة

فيديو| «عكاشة»: «الإعلام المصري بيخلي المواطن متشائم»

فيديو| «عكاشة»: «الإعلام المصري بيخلي المواطن متشائم»