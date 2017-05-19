إنذار على يد محضر لمحافظ القاهرة ونائبه ورئيس حي النزهة

التحرير

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أرسلت حملة "يا نقاطعهم.. يا نزيلهم"، وينضم فيها أهالي أحياء مصر الجديدة والمعادي والزمالك والنزهة، إنذارًا على يد محضر لكل من المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، واللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وخالد أبو ضيف رئيس حي النزهة؛ اعتراضا على مصالحة الأخير مع أصحاب "الكافيهات" المخالفة.

ومن جانبه، قال وليد أبو علي مؤسس الحملة، لـ"التحرير"، إن الأمر لن يتوقف عند الإنذار، وسترفع الحملة دعوى قضائية على رئيس حي النزهة، معقبًا: "تعطيل الدستور والقوانين والأحكام القضائية سيكون له نتائج وخيمة، وقد يؤدي إلى اشتباكات بين السكان وأصحاب الكافيهات وروادها في رمضان".

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وأضاف أن "الكافيهات" المغلقة فتحت أبوابها من جديد استعدادا لشهر رمضان، مؤكدًا أن السكان سيلجأون للوقفات الاحتجاجية أمام الأحياء الأربعة لكي يصل صوتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ملاك الكافيهات المخالفة يخالفون القانون مثلهم مثل واضعي اليد على أراضي الدولة، لذا يجب التعامل معهم بالمثل.