المفتي: «داعش امتداد لفكر الخوارج.. ونبت شيطاني»

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، اليوم الجمعة، إن التدين الحقيقي هو الذي يسكن قلب المسلم وتترجمه سلوكياته بعيدًا عن الشكليات الدينية.

وأضاف علام، خلال برنامج «حوار المفتي»، عبر فضائية «أون لايف»، أنه «لا يوجد فرق بين الإيمان والأخلاق والعمل، فكل منهما آخذ بالآخر ومؤدي إليه.

وتابع أن النسبة الكبرى في التشريع الإسلامي تدعو للبناء الأخلاقي والسلوكي، مشيرًا إلى أن الدين علم له قواعد، والتدين ثمرة من ثمار الدين.

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وأوضح أن المجموعات الإرهابية مثل داعش وغيرها امتداد لفكر الخوارج، المنهج واحد، وهي نبت شيطاني.