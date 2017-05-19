تمنى والده أن يصبح «ضابطًا» والغيرة هددت زواجه.. عامان على رحيل «الناظر»

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"الناظر" فى مسرحية "مدرسة المشاغبين" ورمضان السكرى فى "العيال كبرت" وأدوار ثانوية في السينما المصرية لم ينتزع منها أى دور بطولة خلال مشواره الطويل، ولكنها لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور، هو الفنان حسن مصطفى الذى يوافق اليوم ذكرى وفاته الثانية عن عمر 81 عامًا تاركًا إرثًا فنيًا ومحبة كبيرة فى قلوب محبيه، والذى نرصد فى السطور التالية بعضًا من محطات حياته الفنية والشخصية.

1- ولد حسن مصطفى فى 19 مايو 2015، ودرس التمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية.

2- كان والده يأمل فى أن يصبح ضابطًا في الجيش خاصة بعد قيام ثورة يوليو اقتداء بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لذلك رفض عمله بالتليفزيون خاصة أنه كان ملتزمًا دينيًّا ويعمل فى وزارة الأوقاف، وعندما شاهده للمرة الأولى في التليفزيون غضب منه بشدة وقاطعه لفترة حتى تم الصلح بينهما.

3- تزوج الفنانة ميمى جمال في 26 يونيو عام 1966، وأنجب منها ابنتين هما نورا ونجلاء.

وتقول الفنانة ميمي جمال عن علاقتها به في حوارها لبرنامج "100 سؤال": "إنها طلبت الطلاق منه مرة واحدة في حياتها بسبب غيرتها عليه من فنانة كانت تعمل معه على المسرح وكانت تداعبه خلف الكواليس وتقوم برسم اسمه على يدها بالمانيكير وتقوم بوضع يدها على كتفيه"، قائلة: "هذا التصرف لم يرضني وطلبت الطلاق منه وهي المرة الوحيدة في حياتي التي طلبت منه هذا الطلب".

4- دخل في حالة نفسية سيئة بعد وفاة الفنان سعيد صالح، وعلق بكلمات مقتضبة خلال أحد تصريحاته الصحفية قائلًا: "ابني سلطان مات.. سعيد تعب كثيرًا في أيامه الأخيرة وربنا أراحه ورحمه وخفف عنه آلامه".

5- شارك في العديد من الأدوار السنيمائية أبرزها "مطاردة غرامية ، الزواج على الطريقة الحديثة، عفريت مراتي، نص ساعة جواز، أضواء المدينة، يوميات نائب في الأرياف، مرجان أحمد مرجان".

6- كانت أخر أعماله في السينما مع الفنان الكبير عادل إمام، وأبرزها "حسن ومرقص" الذي طرح مشكلة الأقليات وعلاقة المسيحيين الأقباط بجيرانهم المسلمين.

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7- يعد أحد علامات المسرح الكوميدى، فعمل في فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين ومسارح التليفزيون، وكانت مسرحية "مدرسة المشاغبين" و"العيال كبرت" و"سيدتي الجميلة" مع الراحل فؤاد المهندس من أهم ما قدم على خشبة المسرح.

8- شارك أيضا بالعديد من المسلسلات التليفزيونية من أهمها: "رأفت الهجان، ترويض الشرسة، يوميات ونيس، عباس الأبيض في اليوم الأسود، يتربى في عزو".

9- رحل صباح الثلاثاء 19 مايو 2015 بعد صراع مع مرض، عن عمر يناهز 81 عامًا بمستشفى "الأنجلو أمريكان".

10 - كشفت ابنتاه عن العديد من الجوانب الشخصية لوالدهم خلال لقائهما ببرنامج "صاحبة السعادة"، فقالت عنه ابنته "نورا": "بابا بطبعه إنسان منظم ودقيق أوي.. وخجول جدًّا"، مشيرة إلى أن أكثر ما أثر فيها من شخصية والدها هو الانضباط.

بينما قالت "نجلاء" إن والدها كان يهتم بمعرفة ما سيأكله على الغداء قبل ذهابه إلى العمل، فلابد أن يكون أكثر من صنف على المائدة"، مؤكدة أنه يحب أسرته وأحفادة وأبناءه وعمله جدًا.