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الدمار يحيط بمنطقة "باب الطوب" بعد معركة الموصل

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مصراوي Masrawy

الدمار يحيط بمنطقة باب الطوب بعد معركة الموصل (1)الدمار يحيط بمنطقة باب الطوب بعد معركة الموصل (1)

الدمار يحيط بمنطقة باب الطوب بعد معركة الموصل (2)الدمار يحيط بمنطقة باب الطوب بعد معركة الموصل (2)

الدمار يحيط بمنطقة باب الطوب بعد معركة الموصل (3)الدمار يحيط بمنطقة باب الطوب بعد معركة الموصل (3)

القاهرة - (مصراوي):

نشرت وكالة "عين الموصل" العراقية، صورًا توضح حجم الدمار في منطقة باب الطوب وسط الموصل، والذي تسببت فيه الحملة التي يشنها الجيش العراقي على تنظيم "داعش" الإرهابي في الموصل.

وتخوض القوات العراقية معركة الموصل منذ أكتوبر الماضي ضد تنظيم "داعش" لتحرير المدينة التي تخضع لسيطرة التنظيم منذ عام 2014 والتي أعلن فيها خلافته المزعومة.

وبعد أن تمكنت القوات العراقية من استعادة القسم الشرقي من الموصل في نهاية يناير الماضي، باشرت هجومها على القسم الغربي من المدينة وبات المتشددون منحصرين بشكل أساسي في أحياء المدينة القديمة.

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