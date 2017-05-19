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أبو الغيط يشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية لعرض مواقف الجامعة تجاه أزمات المنطقة

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أبو الغيط يشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية لعرض مواقف الجامعة تجاه أزمات المنطقة أبو الغيط يشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية لعرض مواقف الجامعة تجاه أزمات المنطقة

مصراوي Masrawy

أحمد أبو الغيط

القاهرة – (مصراوي):

أبو الغيط يشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية لعرض مواقف الجامعة العربية تجاه الأزمات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط

يشارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال القمة "العربية الإسلامية الأمريكية" المقرر عقدها في العاصمة الرياض في ٢١ الجاري، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها في هذا الصدد.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن مشاركة أبو الغيط في هذه القمة تأتي في إطار تأكيد الأهمية التي تمثلها جامعة الدول العربية في إطار منظومة العمل العربي المشترك، ومحورية دورها والدور العربي بشكل عام في إطار أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بتسوية الأزمات والنزاعات المسلحة المختلفة التي تشهدها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية، خاصة القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن،

وأكد أن حضور الأمين العام سيكون في إطار التعامل مع قضايا الأولوية العربية الأخرى وفي مقدمتها مكافحة الارهاب والتطرف، ووقف التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية للدول العربية، ودفع عجلة التنمية في الدول العربية.

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مصراوي Masrawy

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