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ضبط شاب سرق جهاز لاسلكي لعدم صرف مستحقاته المالية

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ضبط شاب سرق جهاز لاسلكي لعدم صرف مستحقاته المالية ضبط شاب سرق جهاز لاسلكي لعدم صرف مستحقاته المالية

مصراوي Masrawy

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، شابا أثناء استقلاله أحد القطارات بمحطة سكك حديد وردان وبحوزته جهاز لاسلكي.

تلقى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة، من ضبط "م.م"، 40 سنة، "بعد الاشتباه به أثناء استقلاله أحد القطارات بمحطة سكك حديد وردان، وبحوزته حقيبة بداخلها بعض الملابس وجهاز لاسلكي ماركة (Kenwood).

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بسرقة الجهاز المشار إليه من مكتب أمن خاص "محل عمله" وذلك لعدم صرف مستحقاته المالية نظير عمله.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة؛ وأرسل بالمتهم والمضبوطات لمركز شرطة منشية القناطر لعرضه على النيابة.

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مصراوي Masrawy

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