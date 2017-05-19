للاعبي كمال الأجسام.. هذا هو الوقت الأنسب للذهاب لـ"الجيم" في رمضان

كتب- هشام عواض:

خلال شهر رمضان تتغير أوقات الطعام والاهتمامات وممارسة الرياضة أيضًا، حيث أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار يختلف عن بعده.

وبالنسبة لممارسة الرياضة أثناء الصوم، فأنها مفيدة لأنها تعمل على زيادة كفاءة الجسم في التخلص من السموم، الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي به، إلى جانب تنشيط الدورة الدموية وزيادة الشعور بالراحة والاسترخاء، لكن في حدود معقولة، بحسب ما ذكره موقع "الإمارات 24".

أما ممارسة الرياضة بعد الإفطار، فإنها تعمل على سرعة أيض السعرات الحرارية المكتسبة من الطعام.

وقال مدرب كمال الأجسام في مركز لايف لاين، الكابتن مصطفى خالد : "الرياضة صالحة في أي وقت وأي زمان أو مكان، لكن في شهر رمضان، أنصح شخصيًا الذين يمارسون كمال الأجسام بلعب الحديد بعد الفطور، بنحو ساعتين أو ثلاث حتى يستعد الجسم".

وأضاف "خالد"، "أن ممارسة الرياضة بالنسبة لممارسي كمال الأجسام قبل الإفطار تؤدي إلى فقدان جزء من الكتلة العضلية".

وأكد على ضرورة الاهتمام بنسبة البروتين في أكل الإفطار والسحور لممارسي كمال الأجسام، حتى تستفيد منها العضلات بصورة جيدة.