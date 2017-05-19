بالصور.. ضبط 5 آلاف رغيف خبز مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة مشتركة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، وإدارة تموين المركز، كميات كبيرة من الخبز المدعم، محملة على تروسيكل "توك توك" نقال، قبل بيعها بأسعار السوق السوداء.

كان الدكتور عادل سلامة، رئيس مركز ومدينة مطوبس، شكل حملة مكبرة ومشتركة بين الوحدة المحلية، وإدارة تموين المركز، برئاسة نسرين سعيد النحاس، نائب رئيس المركز والمدينة، وضمت عبد الفتاح حسام الدين مدير إدارة تموين مركز مطوبس، وأسامة لبيب، والسيد الورداني، المفتشان بجهاز الرقابة التموينية بالإدارة، للمرور على المخابز، ومتابعة حركة إنتاج الخبز.

وأثناء توجه أعضاء الحملة، لأحد المخابز، لاحظوا وجود تروسيكل نقال، يحمل على متنه كميات من الخبز، وبالفحص، تبين أن تلك الكميات 5 آلاف رغيف خبز مدعم، محظور تداوله خارج نقاط الصرف على البطاقات الذكية، وكان سيطرح بيعها بأسعار السوق السوداء، وجرى التحفظ على تلك الكمية، وبيعها بالسعر الرسمى على المواطنين.

وقرر رئيس مركز ومدينة مطوبس، الدكتور عادل سلامة، إيداع مبلغ مبيعات كميات الخبز بخزينة المحكمة، وإلزام صاحب المخبز، بدفع حصيلة سعر دقيق المنتج بعدد كميات الخبز المضبوطة، وتبلغ 9 أجولة دقيق مدعم، مع توقيع الغرامة المناسبة عليه، وإعداد تقرير بتلك الواقعة للعرض على اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ.