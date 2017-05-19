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إغلاق ميناء شرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

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إغلاق ميناء شرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية إغلاق ميناء شرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

إغلاق ميناء شرم الشيخ

السويس - حسام الدين أحمد:
أغلقت إدارة العمليات، بعد ظهر اليوم الجمعة، ميناء شرم الشيخ البحري بجنوب سيناء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وحفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة.

وقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الموانئ، في تصريح صحفي: "إن إدارة العمليات، أغلقت الميناء في الثالثة والنصف ظهر اليوم الجمعة، بعدما بلغت سرعة الرياح 22 عقدة بحرية، اتجاه شمالي غربي".

وأضاف أن الأمواج سجلت ارتفاعًا ما بين 3 إلى 4 أمتار، مع اضطراب حالة البحر وتأثيرها على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة؛ ما استدعى وقف حركة الملاحة على الأرصفة، ومنع خروج أو استقبال أي قطع بحرية.

وفى السياق ذاته، أصدر اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات لمديري الموانئ، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بالمداخل والمخارج، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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