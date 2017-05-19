منتخب المحليين يكشف تفاصيل مواجهتي غانا وليبيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد طارق السعيد المدرب العام لمنتخب المحليين، أن بعثة ليبيا ستصل القاهرة يوم 30 مايو الجاري، استعدادًا لمواجهة الفراعنة يوم 5 يونيو المقبل وديًا.

وقال السعيد لـ"التحرير"، إن تجربة ليبيا مهمة وقوية خاصة وأن المنافس حصل على أمم أفريقيا للمحليين من قبل، ويتبع نفس مدرسة لعب المغرب التي سيواجهها المنتخب في أغسطس المقبل بتصفيات أمم أفريقيا.

شاهد أيضا

وأكد طارق السعيد، أن الجهاز الفني استقر بنسبة كبيرة على إقامة وديتي غانا وليبيا في استاد القاهرة الدولي، وأن المباراتين ستقامان في تمام الساعة السابعة مساء يومي 5 و9 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة هاني رمزي، قرر إعلان قائمة الفراعنة لوديتي ليبيا وغانا يوم 29 مايو الجاري، وينوي الجهاز ضم 26 لاعبًا بينهم 3 حراس مرمى، حيث فضل رمزي زيادة عدد اللاعبين نظرًا لأن الفريق سيخوض مباراتين.