أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب -
بالصور || صرخات الأهالي واستغاثاتهم تتصاعد من ساحر القرية الذي يسخر الجن لحرق منازلهم وربط المتزوجين ومطالبته لهم براتب شهري -
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

منتخب المحليين يكشف تفاصيل مواجهتي غانا وليبيا

Google+ Print
منتخب المحليين يكشف تفاصيل مواجهتي غانا وليبيا منتخب المحليين يكشف تفاصيل مواجهتي غانا وليبيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد طارق السعيد المدرب العام لمنتخب المحليين، أن بعثة ليبيا ستصل القاهرة يوم 30 مايو الجاري، استعدادًا لمواجهة الفراعنة يوم 5 يونيو المقبل وديًا.

وقال السعيد لـ"التحرير"، إن تجربة ليبيا مهمة وقوية خاصة وأن المنافس حصل على أمم أفريقيا للمحليين من قبل، ويتبع نفس مدرسة لعب المغرب التي سيواجهها في أغسطس المقبل بتصفيات أمم أفريقيا.

شاهد أيضا

وأكد طارق السعيد، أن الجهاز الفني استقر بنسبة كبيرة على إقامة وديتي غانا وليبيا في استاد القاهرة الدولي، وأن المباراتين ستقامان في تمام الساعة السابعة مساء يومي 5 و9 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة هاني رمزي، قرر إعلان قائمة الفراعنة لوديتي ليبيا وغانا يوم 29 مايو الجاري، وينوي الجهاز ضم 26 لاعبًا بينهم 3 حراس مرمى، حيث فضل رمزي زيادة عدد اللاعبين نظرًا لأن الفريق سيخوض مباراتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
غياب فابريجاس عن قائمة المنتخب الإسباني لتصفيات كأس العالم

غياب فابريجاس عن قائمة المنتخب الإسباني لتصفيات كأس العالم

مساء الأنوار: حسام عاشور وباسم مرسي على بُعد خطوات من الانضمام لـ المنتخب الوطني

مساء الأنوار: حسام عاشور وباسم مرسي على بُعد خطوات من الانضمام لـ المنتخب الوطني

مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس

مساء الأنوار: استطلاع آراء الجماهير عن مهاجم المنتخب الأمثل لخوض لقاء تونس

المنتخب: ننتظر عودة الشيخ وحجازي

المنتخب: ننتظر عودة الشيخ وحجازي