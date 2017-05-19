إصابة طالبين في مشاجرة بالزجاج أمام مدرسة بالصف

كتب - محمد شعبان:

شهد مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، مشاجرة أمام مدرسة الإخصاص، أسفرت عن إصابة طالبين.

وكشفت تحريات العميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، أن مشاد كلامية نشبت بين طالب بالمرحلة الإعدادية وآخر بالثانوي الصناعي، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما، تعدى كل منهما على الآخر بقطع زجاج محدثين إصابتهما بجروح بالرأس والظهر.

وتمكن العقيد محمد حامد، مفتش مباحث شرق الجيزة، من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.