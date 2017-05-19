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بوعزيزي ألمانيا .. رجل يشعل النار في نفسه قبالة مبنى بلدية ميونخ

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بوعزيزي ألمانيا .. رجل يشعل النار في نفسه قبالة مبنى بلدية ميونخ بوعزيزي ألمانيا .. رجل يشعل النار في نفسه قبالة مبنى بلدية ميونخ

مصراوي Masrawy

رجل يشعل النار في نفسه قبالة مبنى بلدية ميونخ

ميونخ - (د ب أ):
أضرم رجل النار في نفسه في أحد ميادين مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا قبالة مبنى البلدية.
وأعلنت الشرطة الألمانية أن الرجل، 54 عامًا، سكب عدة لترات من البنزين على جسده في ميدان مارين وأشعل النار في نفسه.
وهرع مارة إلى الرجل الذي كان مستلقيا على الأرض، وأمكنهم إطفاء النيران، لكنه لفظ أنفاسه لاحقا بعد نقل قوات الإنقاذ إلى المستشفى متأثراً بالمضاعفات الناجمة عن حروق واسعة النطاق في جسده.
ولا تزال ملابسات الواقعة غير معروفة بعد، وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن الرجل كان قد سار بسيارته في الجزء المخصص للمشاة في الساحة، وكان الرجل قد كتب على سيارته بقلم ألوان عبارات تقول إحداها " لا للحرب مرة أخرى على الأرض الألمانية أبدا"، وتقول الأخرى:" العمري هو قمة جبل الجليد".
والمقصود بالعمري هو التونسي الراحل أنيس العمري الذي كان قد نفذ هجوم الدهس في سوق لأعياد الميلاد في العاصمة برلين أواخر العام الماضي ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات اخرين.
وأكدت المتحدثة رفض الشرطة وصف الحادث في الوقت الراهن بأن له خلفية سياسية، وقالت إن "الزملاء يحققون في كل الاتجاهات"، وأضافت أنه لا يمكن الإدلاء بتصريحات في اللحظة الراهنة عن الدافع وراء الحادث، ولفتت إلى أنه فقط يمكن التأكيد على إمكانية استبعاد وجود طرف خارجي في الحادث.

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مصراوي Masrawy

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