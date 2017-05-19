أفضل 9 تصريحات هذا الموسم في «البريميرليج»

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يصل قطار الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" إلى محطته الأخيرة بعد غد الأحد، حينما يختتم هذا الموسم بخوض الجولة الثامنة والثلاثين، التي ستشهد منافسة شرسة بين الثلاثي مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال لحجز اثنين منهم المركزين الثالث والرابع في جدول الترتيب، لخطف بطاقتي المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا في المركز الثالث برصيد (75) نقطة، بينما يأتي ليفربول رابعًا بقيادة مديره الفني الألماني يورجين كلوب برصيد (73) نقطة، في المقابل يأتي خامسا أرسنال برصيد (72) نقطة بقيادة الفرنسي أرسين فينجر.

واقتنص البلوز "تشيلسي" بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي اللقب للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم، كما حسم توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المركز الثاني للمرة الأولى في تاريخه، كما أن هذه هي المرة الأولى للفريق اللندني التي ينهي بها الموسم فوق أرسنال منذ موسم 1994-1995.

من جانبها استعرضت شبكة "سكاي سبورتس" أفضل التصريحات خلال هذا الموسم من البريميرليج:

1- "هذه ليست وظيفة الحلم بل هي واقع وأنا مدرب مانشستر يونايتد، الواقع أنها الوظيفة التي يريدها الجميع وأنا أمتلكها". «مورينيو في مؤتمر تقديمه».

2- "لقد قدم مستوى جيدا، لكنه لعب بجسده، وعقلي كان أمامي وكنت أتخذ كل قرار له". «مورينيو عن أداء لوك شو ضد إيفرتون».

3- "هذه أول مرة أرى مباراة بين فريقين يجب عليهما أن يخرجا من الملعب ويشعرا بالخزي". «كاراجير عن فوز ليستر 3-1 على ليفربول بعد إقالة رانييري».

4- بوجبا: "لذلك النادي اشتراه".

- زلاتان: "اشتراني؟ لقد أتيت دون مقابل، النادي اشتراك أنت". «بوجبا & زلاتان عقب تحقيق كأس الرابطة».

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5- "أنا لن أكون ملك مانشستر بل سأكون إله مانشستر". «زلاتان ردًّا على تصريح كانتونا أنه سيظل ملك مانشستر».

6- "أخطأت بعدم إشراك سيلفا وأجويرو من البداية؟

- بيب: نعم، أنت محق.

- لكنك أدخلتهما بعد ذلك؟

- بيب: نعم أنا عبقري". «مراسل سكاي & بيب جواريدولا عقب مباراة بيرنلي».

7- "أنا لست مدربًا من أجل التدخلات (الانزلاق لقطع الكرة) ولا أدرب لاعبي فريقي عليها". «جوارديولا عقب الخسارة من ليستر سيتي برباعية».

8- "للأسف لا حديث عن مستوى هولدينج، يجب أن تفرحوا فهو إنجليزي وعمره 20 سنة.. آسف إنه لم يكلفنا 55 مليون باوند". «فينجر عن روب هولدينج».

9- "أعلم أنه لا أحد يود سماع ذلك، لكنني شجاع لأقولها، اليوم العشب كان جافًّا جدًّا وذلك صعّب الأمور". «كلوب يلوم أرضية الملعب على التعادل مع ساوثهامبتون».