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كلوب: ليفربول في وضع مالي ممتاز

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كلوب: ليفربول في وضع مالي ممتاز كلوب: ليفربول في وضع مالي ممتاز

التحرير

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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على ضرورة تقديم الفريق كل ما لديه أمام ميدلزبره لحصد الثلاث نقاط، الأحد القادم، باستاد آنفيلد ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "يجب علينا أن نقدم كل ما لدينا أمام ميدلزبره ونحصد الثلاث نقاط، لا أريد التحدث عن الأجواء التي يجب أن يصنعها الجمهور، لكن البورو لم يكونوا محظوظين في أخر المباريات أنهم يقاتلون حتى أخر لحظة ".

وعن جاهزية الفريق وإصابات بعض اللاعبين قال المدرب الألماني " هيندرسون يحتاج إلى الوقت وهو دائمًا متواجد مع اللاعبين ويقوم بدوره كقائد، وسوف نقوم باتخاذ القرار في وقت لاحق حول مشاركة فيرمينو أمام ميدلزبره ".

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وبخصوص سوق الانتقالات القادم، قال كلوب " نحن في وضع مالي ممتاز ورائع، سنصرف الأموال وسنحصل على أهدافنا، نحن في ليفربول لا نعاني من أي مشاكل مادية، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا سوف يجعل لدينا المزيد من الأموال ".

وتابع المدير الفني لنادي ليفربول " حتى الآن أستطيع أن أقول أن موسمنا ناجح ويجب علينا الوصول إلى دوري أبطال أوروبا ".

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التحرير

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