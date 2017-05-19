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بالصور.. توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح

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مصراوي Masrawy

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (1)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (1)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (2)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (2)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (3)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (3)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (4)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (4)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (5)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (5)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (6)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (6)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (7)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (7)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (8)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (8)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (9)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (9)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (10)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (10)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (11)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (11)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (12)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (12)

توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (13)توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح (13)

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

أعلن المهندس علاء الدين عطا الله، مدير مركز المعلومات بميناء البرلس البحري بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، توقف حركة الملاحة بالميناء، نظرًا لارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الصيد، فيما عادت بعض القوارب من رحلة صيد بسبب هذا الأمر؛ ما أدى إلى لجوء صيادين لطرح شباكهم في البحر من على رصيف الميناء.

وأكد مدير مركز معلومات ميناء البرلس، اليوم الجمعة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن هناك ما يقرب من 500 سفينة، ومركب صيد يرسون بأرصفة الميناء، لرفض الصيادين العمل في ظل ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، خوفًا من تعرضهم للغرق، بسبب الرياح الشديدة، التي تجتاح أنحاء المحافظة.

كانت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تعرضت لرياح شديدة، محملة بالأتربة، فيما نشطت هذه الرياح على مدن السواحل الشمالية بالمحافظة، مثل بلطيم وبرج البرلس، ومطوبس، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة بميناء الصيد، وبحيرة البرلس.

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