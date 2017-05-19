بالصور.. إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن نجاحها في إزالة التعديات على 9 آلاف فدان بشرق المحافظة، أملاك دولة، و41 ألف متر من الجنوب.

من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية: "إن الحملة الموسعة التي تقوم بها مجموعات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتهت حتى الآن من تطهير 9 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة بشرق المحافظة، وسيجري ضمها إلى مشروع الاستزراع السمكي، ويتبقى بالمنطقة 1740 فدانًا، وستواصل حملة الإزالة تطهيرها.

وأضاف المحافظ، أن الحملة نفذت عمليات إزالة للتعديات بمنطقة جنوب بورسعيد على مساحة 30 ألف متر مربع، سبقها عمليات إزالة 11 ألف متر مربع كانت تضم 44 حالة تعدٍّ، مؤكدًا على استكمال عمليات الإزالة لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والانتهاء منها قبل الموعد الذي حدده الرئيس.