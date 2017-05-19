أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب -
بالصور || صرخات الأهالي واستغاثاتهم تتصاعد من ساحر القرية الذي يسخر الجن لحرق منازلهم وربط المتزوجين ومطالبته لهم براتب شهري -
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (1)إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (1)

إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (2)إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (2)

إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (3)إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (3)

إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (4)إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (4)

إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (5)إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (5)

إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (6)إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (6)

إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (7)إزالة تعديات على 9 آلاف فدان أملاك دولة (7)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن نجاحها في إزالة التعديات على 9 آلاف فدان بشرق المحافظة، أملاك دولة، و41 ألف متر من الجنوب.

من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية: "إن الحملة الموسعة التي تقوم بها مجموعات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، انتهت حتى الآن من تطهير 9 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة بشرق المحافظة، وسيجري ضمها إلى مشروع الاستزراع السمكي، ويتبقى بالمنطقة 1740 فدانًا، وستواصل حملة الإزالة تطهيرها.

وأضاف المحافظ، أن الحملة نفذت عمليات إزالة للتعديات بمنطقة جنوب بورسعيد على مساحة 30 ألف متر مربع، سبقها عمليات إزالة 11 ألف متر مربع كانت تضم 44 حالة تعدٍّ، مؤكدًا على استكمال عمليات الإزالة لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والانتهاء منها قبل الموعد الذي حدده الرئيس.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
موقع إسرائيلي: هذه نقاط التشابه بين «السيسي» و«السادات»

موقع إسرائيلي: هذه نقاط التشابه بين «السيسي» و«السادات»

وفد رئاسي يطير للرياض للإعداد لزيارة السيسي

وفد رئاسي يطير للرياض للإعداد لزيارة السيسي

وفد رئاسي يغادر إلى الرياض للإعداد لزيارة السيسي

وفد رئاسي يغادر إلى الرياض للإعداد لزيارة السيسي

تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. استعادة 668 فدانًا من أملاك الدولة بالأقصر

تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. استعادة 668 فدانًا من أملاك الدولة بالأقصر