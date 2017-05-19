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«الصحة»: انخفاض المواليد خلال 2017 بـ94 ألف طفل

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«الصحة»: انخفاض المواليد خلال 2017 بـ94 ألف طفل «الصحة»: انخفاض المواليد خلال 2017 بـ94 ألف طفل

التحرير

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قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، إن وصول التعداد السكاني إلى 93 مليون نسمة "رسميا"، كان متوقعًا، موضحةً أن هذه الزيادة لا تسير بالوتيرة التي كانت عليها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضافت "شوقي"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "شهدنا انخفاضا عدديا في المواليد خلال 2015 بـ77 ألف مولود، وخلال 2016 بـ88 ألفا، بينما انخفض عدد المواليد خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2017 بما يفوق 94 ألف طفل".

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وأوضحت أن ما تم تحقيقه حتى شهر أبريل يفوق ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، لافتةً إلى أن مؤشر انخفاض المواليد يعكس نجاح الخطة القومية للسكان، مشيرة إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان تستهدف انخفاض عدد المواليد، بجانب الارتقاء بخصائص السكان المتعلقة بالصحة والتعليم والتدريب وإتاحة فرص العمل.

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التحرير

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