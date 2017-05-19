إنهاء مشكلة المياه ورصف طريق جبل الطير استعدادًا لاحتفالات مولد العذراء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أنهى مسؤولو الوحدة المحلية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، أعمال توصيل خط المياه الجديد بمنطقة جبل الطير.

كما تم الانتهاء من أعمال رصف وازدواج طريق الدير؛ لتحقيق السيولة المرورية؛ استعدادًا لاحتفالات دير العذراء.

شاهد أيضا

وفي وقت سابق، زار المحافظ عصام البديوي، على زيارة قرية جبل الطير قبيل موسم الاحتفالات؛ للوقوف على أبرز المشكلات التي يعاني منها سكان القرية.

وبدأ، أمس الخميس، الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بالمنيا، والتي يتوقع أن يشارك فيه ما يقرب من ٢ مليون زائر بين مسلمين وأقباط، فيما عززت أجهزة الأمن من تواجدها، ووسط انتشار الكمائن الثابتة والمتحركة.