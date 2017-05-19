أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب -
بالصور || صرخات الأهالي واستغاثاتهم تتصاعد من ساحر القرية الذي يسخر الجن لحرق منازلهم وربط المتزوجين ومطالبته لهم براتب شهري -
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إنهاء مشكلة المياه ورصف طريق جبل الطير استعدادًا لاحتفالات مولد العذراء

Google+ Print
إنهاء مشكلة المياه ورصف طريق جبل الطير استعدادًا لاحتفالات مولد العذراء إنهاء مشكلة المياه ورصف طريق جبل الطير استعدادًا لاحتفالات مولد العذراء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أنهى مسؤولو الوحدة المحلية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، أعمال توصيل خط المياه الجديد بمنطقة جبل الطير.

كما تم الانتهاء من أعمال رصف وازدواج طريق الدير؛ لتحقيق السيولة المرورية؛ استعدادًا لاحتفالات دير العذراء.

شاهد أيضا

وفي وقت سابق، زار المحافظ عصام البديوي، على زيارة قرية جبل الطير قبيل موسم الاحتفالات؛ للوقوف على أبرز المشكلات التي يعاني منها سكان القرية.

وبدأ، أمس الخميس، الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بالمنيا، والتي يتوقع أن يشارك فيه ما يقرب من ٢ مليون زائر بين مسلمين وأقباط، فيما عززت أجهزة الأمن من تواجدها، ووسط انتشار الكمائن الثابتة والمتحركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر

سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر

صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو»

صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو»

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

«واكل مال إخواته Vs بتاع أدوية».. تفاصيل خناقة عبد الغني وكردي

«واكل مال إخواته Vs بتاع أدوية».. تفاصيل خناقة عبد الغني وكردي