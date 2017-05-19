الخارجية تنفي اتهام سفير مصر في برلين بالاختلاس

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تعقيبًا على ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية نقلا عن مصادر مجهولة، بشأن تجاوزات بسفارة مصر ببرلين، وخضوعها لإجراءات رقابية دورية، نفت وزارة الخارجية توجيه أية اتهامات بالاختلاس لسفير مصر فى برلين، أو تسجيل إحدى سيارات السفارة باسم السفير المصرى.

وأهابت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، الجمعة، بالصحف ووسائل الإعلام المصرية الوطنية، أن تنأى بنفسها عن ترويج أو تداول تقارير إخبارية غير صحيحة، تستند إلى مصادر مجهولة.

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وفيما يتعلق بتنفيذ قرار جمهورى بنقل خمسة دبلوماسيين للعمل بمواقع أخرى بالجهاز الإدارى للدولة، نوهت وزارة الخارجية بأن لديها جهازا رقابيا داخليا يقوم بمتابعة مدى الالتزام بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسى الذى يقتضى توفر أقصى درجات الالتزام الوظيفى اتساقا مع الطبيعة بالغة الحساسية للعمل الدبلوماسى، ونيل شرف تمثيل الدولة المصرية فى الخارج.

وأضافت الخارجية فى بيانها: "ومن هنا، فإن توفر تلك القدرات الرقابية بوزارة الخارجية، فضلا عن المسئوليات التي تضطلع بها الأجهزة الرقابية المستقلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، هو أمر يستحق التقدير".