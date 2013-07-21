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"البرعي" و"آدم" أبرز المرشحين لتولي مسؤولية محافظة أسيوط

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"البرعي" و"آدم" أبرز المرشحين لتولي مسؤولية محافظة أسيوط "البرعي" و"آدم" أبرز المرشحين لتولي مسؤولية محافظة أسيوط

كتب : سعاد أحمد الأحد 21-07-2013 16:28

أكد مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، أن أبرز المرشحين لتولي منصب محافظ أسيوط هو اللواء سيد البرعي محافظ أسيوط السابق، وجمال آدم السكرتير العام الحالي، وذلك لخبرتهما الطويلة في عمل المحليات، ولضيق الفترة الانتقالية، وكانت عدد من القوى السياسية والحزبية قد رشحتهما لتولي هذا المنصب.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أنه تم الاستقرار على بعض القيادات الشبابية التي ستتولى مناصب تنفيذية من شباب أسيوط في الحالية بعد تشكيل حركة المحافظين، وأبرز هذه الأسماء الدكتور علي سيد عضو حركة 6 أبريل، وعقيل إسماعيل عقيل من شباب الثورة بأسيوط، ولم يحدد المصدر طبيعة المناصب التنفيذية للشباب.

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