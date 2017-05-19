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محميات البحر الأحمر: لجنة لبحث شكوى فندق من تلوث بترولي لشاطئ بالغردقة

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محميات البحر الأحمر: لجنة لبحث شكوى فندق من تلوث بترولي لشاطئ بالغردقة محميات البحر الأحمر: لجنة لبحث شكوى فندق من تلوث بترولي لشاطئ بالغردقة

مصراوي Masrawy

أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر

البحر الأحمر - أحمد عوض:

قال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر: "إنه جرى تشكيل لجنة من المحميات لبحث شكوى أحد الفنادق بالغردقة من تلوث شاطئه بالزيت، الناتج عن رسو المراكب السياحية بالقرب منه".

وأشار غلاب، في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة تقوم في الوقت الحالي بمتابعة الشكوى وبحث الحلول.

من جهته، لفت المهندس حسن فؤاد الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إلى الجمعية استقبلت، اليوم الجمعة، بلاغًا عن تلوث بترولي بشواطئ الغردقة، وأضاف أنه جرى إبلاغ عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم، مشيرًا إلى أن مصدر التلوث، أحد الفنادق بمنطقة الممشى السياحي بالغردقة.

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