إزالة التعديات على 7 آلاف متر من أملاك الدولة في البحر الأحمر

البحر الأحمر - أحمد عوض:

شنت الوحدة المحلية لمدينة القصير برئاسة اللواء يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، حملة موسعه لاستعادة أراضى الدولة، أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة على مساحة 9 .878 متر، و30 حالة تعدٍ "أسوار لمبانى غير مكتملة" على مساحة 6500 متر.

وأكد "الشاهد" التعامل بحسم وقوة مع مغتصبي أراضى الدولة، مشيرًا إلى أنه "لا تراجع عن الحملات لحين الانتهاء من انتزاع كل شيء من أملاك الدولة اغتصب بالمخالفة، وعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل شدة طبقًا للقانون".