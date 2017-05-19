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في مولد "العذراء" بالمنيا.. "زور وكل عيش"

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في مولد "العذراء" بالمنيا.. "زور وكل عيش" في مولد "العذراء" بالمنيا.. "زور وكل عيش"

مصراوي Masrawy

 المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية بالمنيا، توفير ١٠ آلاف رغيف خبز مدعم يوميًا، طوال مدة الاحتفال بمولد السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، لمدة ٦ أيام، ويتحمل صندوق الخدمات بالمحافظة فرق التكلفة.

من جانبه قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنهم وفروا سيارات متنقلة وقوافل تموينية بصفة يومية، تحوى فراخ ولحوم وأرز وزيت.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط الانتهاء من أعمال توصيل خط المياه الجديد الناقل للمياه لمنطقة جبل الطير، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، لإنهاء مشكلة ضعف المياه بالمنطقة.

كما أنهت الوحدة المحلية أعمال رصف وازدواج طريق الدير بمعرفة وحدة الرصف، حرصًا على تحقيق السيولة المرورية للمارة من المواطنين والمركبات، بجانب تركيب مواسير الصرف الصحي لحل مشكلة مياه الصرف بالقرية وتركيب المحابس والمطابق العمومية حتى يتسنى استكمال رصف الطريق السياحي الجديد.

كان عصام البديوى، محافظ المنيا، قد زار قرية جبل الطير قبيل موسم الاحتفالات، للوقوف على عدد من المشاكل والتحديات التي يعاني منها سكان القرية، إذ وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإنشاء خط مياه مستقل لمواجهة مشكلة ضعف المياه ورفع وإزالة كافة المخلفات والإشغالات بمنطقة الساحة والتي تشهد زحامًا شديدًا خلال الاحتفالات مع الاهتمام بأعمال النظافة، وإقامة 2 شادر لذبح الأضاحي داخلها.

وبدأ أمس الخميس الاحتفال برحلة العائلة المقدسة بالمنيا، والتي يتوقع أن يشارك فيه ما يقرب من ٢ مليون زائر بين مسلمين وأقباط، وقد كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها، وعينت أكمنة ثابتة ومتحركة لتحقيق الاستقرار والأمن للزائرين.

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مصراوي Masrawy

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