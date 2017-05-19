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فرج عامر يطالب باستدعاء وزير الإسكان لبحث أزمة "دار مصر"

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فرج عامر يطالب باستدعاء وزير الإسكان لبحث أزمة "دار مصر" فرج عامر يطالب باستدعاء وزير الإسكان لبحث أزمة "دار مصر"

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النائب محمد فرج عامر

كتب- أحمد علي:

‏‫وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تصريحات المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان عن مشروع "إسكان دار " خاصةً داخل القاهرة الجديدة، بأنها تصريحات "غير دقيقة وشو إعلامي فقط"، على حد تعبيره.

وقال عامر - في طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الجمعة - إن هناك العديد من التصريحات الصادرة من الوزير وقيادات وزارته تتصدر "مانشيات" غالبية الصحف ونشرات الفضائيات وكافة وسائل الإعلام بصفةٍ مستمرة عن إنجازات وزارة الإسكان، مضيفًا :"ولانجد أي شئ يتحقق على أرض الواقع مما يجعل الوزارة تفقد مصداقيتها أمام الرأي العام".

وناشد رئيس لجنة الشباب والرياضة، رئيس مجلس النواب، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، واستدعاء وزير الإسكان للرد عليه وتوضيح الحقائق الكاملة أمام نواب الأمة، والرأي العام حول هذا الملف.

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