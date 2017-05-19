حقيقة تسبب البطيخ والخوخ في إصابة الأطفال بالنزلات المعوية

كتب - هشام عواض:

يعاني بعض الأطفال خلال هذه الفترة من الإصابة بعدد أمراض، خاصة النزلات المعوية، وهو ما أثار حالة فزع للأمهات لمعرفة السبب وراء هذا.

وأوضح سبب هذه النزلات المعوية التي تصيب الأطفال، الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، لـ"مصراوي"، "إن إصابة الأطفال بالنزلات المعوية هو شئ وارد الحدوث في مثل هذه الأوقات من السنة".

قال "الناظر"، "إن خلال تغيرات الجو والفصول من الصيف للشتاء ومن الشتاء للصيف يحدث إصابات للأطفال بالنزلات المعوية، ويرجع ذلك لزيادة انتشار الفيروسات في الجو".

ونفى رئيس المركز القومي للبحوث السابق، حدوث النزلات المعوية بسبب بعض الفاكهة المنتشرة في الأسواق والتي يقال إنها مرشوشة بالمبيدات الكيماوية وأهمها البطيخ والخوخ.