استطلاع: ميركل الأكثر شعبية في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

عادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددًا إلى صدارة تصنيف السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا، بحسب استطلاع رأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة، بعد تراجع في شعبيتها على مدار عامين يعود في المقام الأول إلى سياساتها الخاصة بالباب المفتوح بشأن الهجرة.

وأظهر استطلاع الرأي الذي اجرته مؤسسة "بوليتباروميتر" لحساب قناة "زد دي إف" العامة أن ميركل أحرزت 2ر2 نقطة على مقياس من سالب 5 إلى 5 نقاط ويقوم الاستطلاع على بيانات تم جمعها من عينة تمثل المشاركين فيه.

وحل في المركزين الثاني والثالث للسياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا وزير المالية فولفجانج شويبله الذي حصل على 9ر1 نقطة، وفنفريد كريتشمان رئيس وزراء ولاية بادن- فورتمبرج غربي البلاد الذي يحظى بشعبية كبيرة وحصل على 8ر1 نقطة.

وتعتزم ميركل الترشح لفترة رابعة على التوالي في منصبها في انتخابات سبتمبر المقبل. وكانت ميركل خرجت من التصنيف الأول عام 2015 بعد وقت قصير من قرارها بفتح حدود ألمانيا أمام مئات الآلاف من اللاجئين.