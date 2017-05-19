مصرع عامل صدمته سيارة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل زراعي مصرعه، بعدما صدمته سيارة أمام بوابة رقم (4) بمدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر.

وكشفت تحريات العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، أن سيارة سوزوكي فان صدمت عامل يدعى خالد محمود 55 عاما، وذلك أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتمكن الرائد أحمد السويركي، معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، من ضبط السائق المتسبب في الحادث.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي صرحت بالدفن وإخلاء سبيل السائق.