البدري يعفي مؤمن زكريا من المران الجماعي

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين خاضوا مباراة الشرقية الماضية بالدوري، بأداء تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس عقب خوض مباراة الشرقية يوم الأربعاء الماضي.

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وأعفى الجهاز الفني، بقيادة الكابتن حسام البدري، مؤمن زكريا، لاعب الفريق من المشاركة في المران الجماعي اليوم، وقرر الجهاز الفني الاكتفاء بتأدية مؤمن لتدريبات الجري؛ نظرا لإصابته في الكتف خلال مباراة الشرقية الماضية بالدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني، يوم الثلاثاء المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.