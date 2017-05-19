أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب -
بالصور || صرخات الأهالي واستغاثاتهم تتصاعد من ساحر القرية الذي يسخر الجن لحرق منازلهم وربط المتزوجين ومطالبته لهم براتب شهري -
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

البدري يعفي مؤمن زكريا من المران الجماعي

Google+ Print
البدري يعفي مؤمن زكريا من المران الجماعي البدري يعفي مؤمن زكريا من المران الجماعي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين خاضوا مباراة الشرقية الماضية بالدوري، بأداء تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس عقب خوض مباراة الشرقية يوم الأربعاء الماضي.

شاهد أيضا

وأعفى الجهاز الفني، بقيادة الكابتن حسام البدري، مؤمن زكريا، لاعب الفريق من المشاركة في المران الجماعي اليوم، وقرر الجهاز الفني الاكتفاء بتأدية مؤمن لتدريبات الجري؛ نظرا لإصابته في الكتف خلال مباراة الشرقية الماضية بالدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني، يوم الثلاثاء المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر

سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر

صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو»

صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو»

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

«واكل مال إخواته Vs بتاع أدوية».. تفاصيل خناقة عبد الغني وكردي

«واكل مال إخواته Vs بتاع أدوية».. تفاصيل خناقة عبد الغني وكردي