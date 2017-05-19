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حمادة أنور يكشف تفاصيل رحلة الزملك إلى تونس

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حمادة أنور يكشف تفاصيل رحلة الزملك إلى تونس حمادة أنور يكشف تفاصيل رحلة الزملك إلى تونس

التحرير

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أكد حمادة أنور المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بنادي ، أن الفريق سيسافر إلى تونس غدًا السبت، الساعة 8 صباحًا من مطار القاهرة، ثم يستقل اللاعبون الأتوبيس 4 ساعات حتى مدينة صفاقس، ولذلك سافر الفريق مبكرًا بسبب الإجهاد.

وأضاف أنور، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الفريق سيتدرب يومي 20 و21 ثم يختتم تدريباته يوم 22 على ملعب المباراة الرئيسي، موضحا أن المباراة في السابعة مساء بتوقيت تونس، الثامنة بتوقيت القاهرة.

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الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، أعلن عن قائمة الفريق المسافرة صباح غد إلى تونس لمواجهة فريق أهلي طرابلس، فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة الثلاثاء المقبل. (طالع التفاصيل)

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التحرير

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