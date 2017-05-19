عبد الحفيظ: حمودي لن يسافر إلى الكاميرون

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لن يتمكن من السفر مع بعثة الفريق إلى الكاميرون؛ بسبب الإصابة.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن حمودي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ولم يشف حتى الآن، حيث يخضع لتنفيذ برنامج تأهيلي للتخلص من الإصابة.

كما قال عبد الحفيظ إن الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور خالد محمود، يبذل جهودًا كبيرة لتجهيز وليد سليمان للمشاركة في مباراة القطن الكاميروني المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

وأضاف عبد الحفيظ أن سليمان يواصل في الوقت الحالي تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضع له؛ للتخلص من الإصابة، مشيرا إلى أن الجهاز الطبي يبذل محاولات مكثفة مع اللاعب لتجهيزه لمباراة القطن.

كان وليد قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة «زاناكو» الزامبي ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما أدى إلى غيابه عن مباراة الشرقية الماضية بالدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الثنائي أحمد حمودي، ووليد سليمان، واصلا أداء جلسات التأهيل في صالة «الجيم» بالنادي على هامش مران الفريق اليوم، الجمعة.

ويعاني حمودي من الإصابة في العضلة الضامة، بينما أصيب سليمان بكدمة في الركبة.