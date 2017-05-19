سيف زاهر يقيم حفلاً لأبو ريدة بعد فوزه في انتخابات «فيفا»

التحرير

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أكد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيقيم حفلًا يوم الأحد المقبل، بأحد المطاعم الشهيرة، بمناسبة فوز هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية في انتخابات المكتب التنفيذي لـ"فيفا".

وقال زاهر في تصريح خاص لـ"التحرير"، إنه وجه الدعوة للعديد من نجوم الكرة المصرية لحضور الحفل ومدربي المنتخبات الوطنية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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