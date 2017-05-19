الزمالك: خسارة أهلي طرابلس في الجولة الأولى «سلاح ذو حدين»

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أكد خالد جلال مدير الكرة بنادي الزمالك، أهمية مواجهة الفريق القادمة أمام أهلي طرابلس الليبي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بتونس.

وأشار خالد جلال، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المواجهة ستكون قوية ويسعي فيها الزمالك للفوز لتأكيد أحقيته بالصعود لدور ربع النهائي، مؤكداً أن الفريق الليبي فريق قوي ومنظم ويضم عناصر جيدة بقيادة طلعت يوسف.

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وأضاف مدير الكرة أن خسارة الفريق الليبي في الجولة الأولى من اتحاد العاصمة ستكون سلاحا ذا حدين، مشيرًا إلى أنه من الناحية الإيجابية سيكون هناك تركيز شديد على تحقيق نتيجة طيبة للاستمرار في المنافسة على بطاقتي التأهل، أما سلبيا فالخسارة قد تقلل من معنويات المنافس الليبي. مختتمًا أن الفريق الأبيض يسعي لإسعاد الجماهير بالفوز.