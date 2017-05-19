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الزمالك يطالب باستخراج تصاريح السفر الخاصة باللاعبين المجندين

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الزمالك يطالب باستخراج تصاريح السفر الخاصة باللاعبين المجندين الزمالك يطالب باستخراج تصاريح السفر الخاصة باللاعبين المجندين

التحرير

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حرص الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي على مناشدة إدارة التجنيد باستخراج تصاريح السفر الخاص بلاعبي الفريق المجندين قبل سفر الزمالك إلى تونس في الثامنة صباح الغد.

ويسافر الزمالك إلى تونس استعدادا لمباراة أهلي طرابلس الليبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، أعلن عن قائمة الفريق المسافرة صباح غدا الي تونس لمواجهة فريق أهلي طرابلس. (طالع التفاصيل)

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التحرير

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