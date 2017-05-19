بالصور.. محافظ سوهاج: إزالة التعديات على 528.5 فدان من أملاك الدولة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء أزالت، بالتعاون مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة، حوالي 528.5 فدان تعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الـ4 أيام الماضية، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد أراضي أملاك الدولة من المعتدين عليها.

وأضاف "عبد المنعم" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنهم أزالوا حالات تعدٍ على 80.5 فدان من أراضي الدولة بمركز دار السلام، و6.5 فدان من التعديات بمركز المنشاة من أصل 1612 فدانًا جملة المساحة المتعدى عليها من قبل الأهالي على أراضي أملاك الدولة خارج الزمام، و100 فدان تعديات علي الغابة الشجرية التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الكائنة بزمام مركز جهينة.

وتابع "عبد المنعم" أنهم أزالوا 67.5 فدان تعديات على الغابة الشجرية التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بزمام مركز المراغة، واسترداد 22 فدان من أراض ملك مشروع الدواجن التابع للمحافظة بقرية الأحايوة بمركز أخميم، وفي مركز ومدينة سوهاج جرت إزالة 24 حالة بناحية قرية أولاد عزاز بمساحة 6080 متر مربع، و23 على مساحة 2080 مترًا مربعًا بقرية إدفا.

واستطرد: "وفي مركز ساقلته جرت إزالة 5940 مترًا ، وفي مركز البلينا تمت إزالة 821 مترًا، بالإضافة لإزالة 150 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 249 فدان بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة".

وأوضح "عبد المنعم" أنه لن يسمح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة لأي شخص مهما كانت صفته، وإزالة جميع التعديات بنطاق المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

وأكد "عبد المنعم" تعاون المحافظة مع المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرارات مجلس المحافظين الأخير بتحقيق هيبة الدولة واستعادة حقوقها.