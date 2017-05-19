محافظ سوهاج : إنشاء مبنى للغرفة التجارية بجرجا لخدمة المواطنين

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، عن موافقة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزارعة واستصلاح الأراضي على مطلب المحافظة، بإقامة مبنى للغرفة التجارية بجرجا، على مساحة 400 متر، والواقعة بحوض مقلد نمرة 4 زمام ناحية الخلافية مركز جرجا.

وأوضح "عبد المنعم" أنه جار إنهاء إجراءات نقل الملكية، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تأتي في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمواطن، وإقامة منشآت تقدم الخدمة بصورة حضارية للمواطنين.