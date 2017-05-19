بسبب شدة الرياح.. سقوط برجَي كهرباء في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، على مسئولي هندسة الكهرباء بقطاع سوهاج، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بضرورة الانتهاء من تركيب برجي الكهرباء اللذين سقطا، صباح اليوم، بقرية الشباب بمركز دار السلام، نتيجة لسرعة الرياح وسوء الأحوال الجوية.

وكلّف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بالتنسيق مع كهرباء سوهاج، بسرعة الانتهاء من تركيب البرجين وعودة التيار الكهربائي إلى المنازل التي انقطع عنها بالقرية في أسرع وقت.