بالصور.. وزير الآثار يتفقد منطقة آثار عمدا والسبوع بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

وافق وزير الآثار الدكتور خالد العناني، خلال تفقده لمنطقة عمدا والسبوع الأثرية جنوب أسوان، اليوم الجمعة، على رفع كفاءة الاستراحات الخاصة بالعاملين بالمنطقة، والتي تضم نحو 25 عاملاً من أثريين وحراسة وفنيين، وإنارتها بـالطاقة الشمسية، وكذلك مد الاستراحات بالأجهزة الكهربائية والطاقة البديلة.

وقرر الوزير، صرف سلفة فورية بـ 8 آلاف جنيه لعمل صيانات بسيطة سريعة للمعبدين.

وفي سياق متصل، وافق "العناني" على الطلب المقدم من ياسين عبد الصبور، نائب النوبة، بالتصالح الفوري في محاضر الوزارة مع أبناء النوبة من أهالي غرب أسوان، شرط إزالة التعديات على حرم المناطق الأثرية بالمنطقة.

من جهته، عبّر النائب عبد الصبور، عن سعادته بزيارة الوزير للمنطقة، مطالبًا بسرعة تحقيق المطالب الخاصة بمنطقة عمدا والسبوع، لوضعها على الخريطة السياحية للمحافظة بالشكل المطلوب.