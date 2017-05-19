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بالصور.. محافظ دمياط: لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة

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مصراوي Masrawy

لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة (1)لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة (1)

لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة (2)لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة (2)

لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة (3)لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة (3)

لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة (4)لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة (4)

لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة (5)لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة (5)

دمياط – محمد إبراهيم:

قاد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، حملة موسعة، اليوم الجمعة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح ، في حضور قوات من الجيش والشرطة، مؤكدًا أنه لا تراجع عن استعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.
ونجحت القوات في إزالة التعديات على مساحة 173 فدان أملاك الدولة تابعة لهيئة الأوقاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بعد ساعات من لقاء المحافظ، المستشار عماد عطية عضو اللجنة الرئاسية لاسترداد أراضي الدولة، لعرض الخطوات التي تم اتخذها لاسترداد أراضي الدولة بدمياط وحصرها وبدء الحملات المكبرة بالتعاون بين المحافظة ومديرية الأمن والقوات المسلحة.

وقاد محافظ دمياط حملة أخرى، الخميس، نجحت في استرداد 12.5 فدان من أملاك الدولة بمدينة دمياط الجديدة،

وأكد المحافظ خلال الحملة أن المحافظة لديها خطة محكمة وكاملة لإزالة جميع التعديات الموجودة بنطاق المحافظة والعمل على مدار اليوم لتنفيذ الخطة بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش والأجهزة الرقابية لاستعادة أراضي الدولة والتي قام بعض المواطنين بوضع اليد عليها وسيجري إزالتها فورًا.

وأضاف المحافظ: "لا تفريط في شبر واحد من أملاك الدولة تحت أي ظرف من الظروف ولابد من الحفاظ على حق الدولة وحرمة أراضيها".

وكلف المحافظ رؤساء المدن والمسئولين المعنيين بحصر التعديات على أراضي أملاك الدولة وتشكيل لجنة تثمين للأراضي التابعة لوزارتي الزراعة والإسكان لتقنين الأوضاع للسكان المتعدين عليها منذ سنوات.

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