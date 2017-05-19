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بالصور.. إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة بأسوان

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مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (1)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (1)

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (2)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (2)

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (10)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (10)

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (11)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (11)

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (12)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (12)

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (13)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (13)

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (14)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (14)

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (15)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (15)

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (16)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (16)

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (17)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (17)

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (18)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (18)

إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (19)إزالة تعديات على 139 فدانًا أملاك دولة (19)

أسوان - إيهاب عمران:
لليوم الثالث على التوالي، تواصل محافظة أسوان ومديرية الأمن حملاتها لاسترداد أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح أثناء زيارته لمحافظة قنا الأحد الماضي.

ونجحت، اليوم الجمعة، حملة مكبرة، في تنفيذ 18 قرار إزالة بمساحات وصلت إلى 139 فدانًا.

وجرى تنفيذ 6 قرارات صادرة من هيئة الطرق والكباري بإجمالي مساحة فدانين اثنين داخل زمام مدينة أسوان، وهي عبارة عن كافيتريات مخالفة، وتنفيذ 3 قرارات صادرة من الوحدة المحلية بمساحة 1000 متر.

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