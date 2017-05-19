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إزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًا من أراضي الدولة ببني سويف

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مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًاإزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًا

إزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًا (2)إزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًا (2)

إزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًا (3)إزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًا (3)

إزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًا (4)إزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًا (4)

إزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًا (5)إزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًا (5)

بني سويف ــ أحمد كامل:
أعلن المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، إزالة تعديات على مساحة 5520 فدانًا من أراضي الدولة، خلال عدة حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة على مستوى مراكز المحافظة السبع، بتنسيق كامل مع القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وأشار محافظ بني سويف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أن حملات الإزالة تضمنت إزالة تعديات على مساحة 740 فدانًا بقرى بياض العرب والعلالمة وسنور بشرق النيل، والتي جرى التعدي عليها في صورة شبكات ري متهالكة، وبعض الزراعات المتناثرة غير الجادة، ومبان غير مسكونة وأسوار.

وتابع المحافظ: "كما تضمنت الإزالات تنفيذ إزالة تعديات على مساحة 1078 فدانًا بمركز الواسطى على الطريق الصحراوي الغربي، عبارة عن مزروعات جافة ومبان وأسوار، ضمن المساحة الـمخصصة للاستثمار السياحي بالمحافظة، بالإضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 3171 فدانًا بجزيرة ببا شرق النيل".

وأكد "حبيب"، على إزالة تعديات بقرية الحيبة بمركز الفشن جنوب المحافظة، شملت أسوارًا ومباني غير مسكونة على مساحة 500 فدان، مخصصة لصالح هيئة الاستثمار بقرية الحيبة شرق النيل، فضلاً عن إزالة تعديات على مساحة 21 فدانًا في صورة تعدٍّ بالبناء على أراضي الدولة بعزبة حسين سليمان وقرية الشروق بمركز إهناسيا، بينما في سمسطا جرى إزالة تعديات بالبناء على أراض زراعية بمساحة 5 أفدنة.

واختتم محافظ بني سويف: "جرى استرداد 5 أفدنة من أراضي الدولة بمركز ناصر، وكانت التعديات في صورة البناء على أراض زراعية، بقرى كوم أبو خلاد وجزيرة أبو صالح شرق النيل".

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